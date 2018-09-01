Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам,
учителям, научно-педагогическим
работникам
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний.
Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира.
Особое внимание сегодня - маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в ее стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий.
Всем, кто продолжает учебу, желаю усердия и успехов. Выпускникам этого года - нацеленности на высокий результат. Родителям учащихся - мудрости и терпения. Педагогам - творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.
Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в собственных силах. Стремитесь к знаниям. В современном мире они и есть самое важное приобретение.
Александр Лукашенко.-0-
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