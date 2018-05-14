Правительство, нанимателей и профсоюзы обязали принимать меры для устранения нарушений генсоглашения

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты меры, которые позволят повысить уровень ответственности правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов за выполнение заключенного между ними генерального соглашения. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
За сторонами закреплена обязанность по регулярному (не реже одного раза в полугодие) или внеочередному (по инициативе любой из сторон) рассмотрению хода выполнения генерального соглашения на заседаниях Национального совета по трудовым и социальным вопросам.
Они также будут обязаны вырабатывать на заседаниях совета конкретные меры и определять сроки для устранения нарушений в случае подтверждения фактов невыполнения генерального соглашения.
Указ вступает в силу после официального опубликования.-0-
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