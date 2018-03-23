Премьер Грузии на встрече с Лукашенко рассказал о золотой странице в отношениях народов двух стран

23 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал историю, которую назвал золотой страницей в отношениях народов двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

История связана с одним из эпизодов, когда белорусские летчики в прошлом году принимали участие в тушении лесных пожаров на территории Грузии. "Я хочу вспомнить одну из историй, которая для меня очень трогательна и дорога, и хочу, чтобы эту историю знали все", - сказал он.

Георгий Квирикашвили тогда лично руководил организацией работ при тушении пожаров, и в один из вечеров к нему подошел священник местной церкви, который держал в руках икону Богоматери. Он попросил помочь найти белорусских летчиков. Дело в том, что командир экипажа заходил в церковь и хотел купить икону, однако священника на тот момент не оказалось на месте. Летчик тогда набрал в емкость освященную воду, сказав, что разольет ее над горящим лесом. Теперь священник искал командира, чтобы подарить икону.

"Вот эта история для меня лично останется золотой страницей между белорусским и грузинским народами", - подчеркнул премьер-министр Грузии. Он поблагодарил Президента Беларуси за принятое тогда личное решение отправить бригаду в Грузию для тушения пожара.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что впервые слышит эту историю. "Посылая этот экипаж, я попросил их иметь в виду: вы - наше лицо в Грузии, наши делегаты, вы должны сделать все, чтобы грузины сказали, что это братья приехали, - сказал глава государства. - Но что они даже с таким божественным подтекстом к этому подошли, это меня очень радует".-0-