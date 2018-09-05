Преподаватели БГЭУ удостоены Благодарности Президента Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям архивной отрасли, производственной, образовательной и культурной сфер. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Благодарности Президента удостоены работники Белорусского государственного экономического университета за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. В их числе профессор кафедры высшей математики Михаил Дымков, заведующий кафедрой физикохимии материалов и производственных технологий Николай Матвейко и первый проректор вуза Виктор Садовский.

За большой вклад в обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда, развитие архивного дела и отечественной исторической науки Благодарности удостоено государственное учреждение "Национальный исторический архив Беларуси". Благодарность также объявлена коллективу работников ЗАО "Голографическая индустрия" за значительный вклад в развитие голографического производства и исполнение государственных программ в сфере охранных технологий.

За многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в развитие белорусской литературы Благодарность объявлена члену правления Союза писателей Беларуси Василию Ширко.-0-