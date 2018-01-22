Президент Беларуси: достичь товарооборота с Пакистаном в $1 млрд можно даже без напряжения

22 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Достичь товарооборота с Пакистаном в $1 млрд можно даже без напряжения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Масудом Ханом Раджой по случаю завершения его дипломатической миссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства тепло поблагодарил дипломата за его вклад в развитие дружественных белорусско-пакистанских связей. "Вы немало, даже много сделали в плане установления очень дружественных отношений между Беларусью и Пакистаном", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что у него сложились очень хорошие контакты с руководством Пакистана. Александр Лукашенко выразил надежду, что еще не раз удастся встретиться и обсудить перспективы развития двусторонних связей.

"Перед нами стоят непростые задачи - мы создали фундамент наших отношений, и теперь надо наращивать прежде всего торгово-экономические контакты, - подчеркнул Президент. - У нас конкретные цели - надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это ни стоило. Потенциал величайший. Просто надо работать. Даже без напряжения мы сможем превзойти этот рубеж. Мы будем очень высоко ценить, если в этом направлении наши друзья в Пакистане будут двигаться. Я вас хочу заверить, что мы в этом направлении сделаем все".

При этом глава государства сказал, что в лице Беларуси Пакистан всегда будет иметь надежного друга, несмотря на какие-либо мировые катаклизмы.-0-