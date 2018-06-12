Президент Беларуси планирует в сентябре посетить с визитом Узбекистан

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси планирует в сентябре посетить с официальным визитом Узбекистан. Об этом сегодня сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время встречи Михаил Мясникович затронул вопросы совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений. По мнению спикера, работу по ее расширению необходимо активизировать, учитывая, что на сентябрь запланирован визит в Узбекистан Александра Лукашенко. "Мы фактически проработали ключевые соглашения, которые планируется вынести на рассмотрение глав государств во время предстоящего официального визита в Узбекистан Президента Александра Лукашенко. Предварительно он согласован на 13-14 сентября", - сказал председатель Совета Республики.
На данный момент в проработке у сторон находится 11 проектов соглашений, в том числе по социально-экономическому, научно-техническому сотрудничеству, туризму.-0-
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