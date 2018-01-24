Президент Беларуси поздравил с юбилеем Юрия Башмета

24 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 65-летием народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщили БЕЛТА в
В поздравлении говорится, что артист по праву входит в число самых ярких музыкальных деятелей искусства современности.
"В Беларуси Вас знают и ценят еще и как маэстро прославленного Международного фестиваля Юрия Башмета - значимого культурного проекта в нашей стране и на пространстве СНГ", - отметил глава государства.-0-
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