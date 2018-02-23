Президент Беларуси присвоил генеральские звания

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал указы о присвоении воинских, персональных и специальных званий, а также классного чина. Об этом сообщили БЕЛТА в
Очередное воинское звание генерал-майора присвоено полковникам Владимиру Кулажину и Руслану Косыгину.
Персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга присвоено заместителю председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Николаю Свириду, а также начальнику Брестской таможни Александру Пихуну.
Очередное специальное звание генерал-майора милиции получил полковник милиции Максим Миронов.
Кроме того, прокурору Гродненской области Виктору Корзуну присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.-0-
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