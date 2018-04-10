Президент Беларуси рассказал о любимых личных фотографиях

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации рассказал о любимых личных фотографиях и не исключил возможность их опубликования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть у меня несколько фотографий. Одна из фотографий, она черно-белая, - когда я только стал Президентом. В клетчатом пиджаке, микрофоны, улыбающийся Президент. Это у меня на Карла Маркса в комнате отдыха. Я ее сохранил, поставил в сторонке. Мне она очень нравится и ценна. Поскольку это после первых президентских выборов, после победы с журналистами разговор. Потом мне нравится фотография с малышом, когда я его учил в хоккей играть. Где мы вдвоем стоим. Он маленький такой с клюшкой", - рассказал глава государства.

По его словам, и личных, и государственных фотографий у него достаточно. "В конце концов, если это интересует наших читателей, мы можем 7-10 таких фотографий опубликовать", - заметил Александр Лукашенко.-0-