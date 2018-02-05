Президент Беларуси: с именем Щемелева связаны значительные достижения белорусской школы живописи

5 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил с 95-летием народного художника Беларуси Леонида Щемелева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"С Вашим именем связаны значительные достижения белорусской школы живописи, - подчеркнул Президент. - Вы внесли большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций национального изобразительного искусства. Ваши полотна - это образец высокого мастерства, а профессиональная и общественная деятельность - пример самоотверженного служения своей стране".

По мнению главы государства, слов искренней благодарности заслуживает работа мастера по воспитанию нескольких поколений талантливых художников, которые являются гордостью страны.

Александр Лукашенко пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов и благополучия.-0-