Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В частности, согласовано назначение новых председателей Житковичского, Наровлянского, Калинковичского, Зельвенского, Слонимского, Минского, Несвижского, Клецкого, Крупского, Глусского, Дрибинского райисполкомов.-0-
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