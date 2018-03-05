Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 11 райисполкомов

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В частности, согласовано назначение новых председателей Житковичского, Наровлянского, Калинковичского, Зельвенского, Слонимского, Минского, Несвижского, Клецкого, Крупского, Глусского, Дрибинского райисполкомов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.419 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9714 BYN
|1.968 BYN
|1.972 BYN
|RUB
|3.4524 BYN
|3.445 BYN
|3.458 BYN