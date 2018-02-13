Президент: необходимо продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в государстве намечен и реализуется комплекс правовых мер по поддержке бизнеса, в том числе по снижению мер ответственности, оставшихся в Уголовном кодексе еще с прошлого века, а также устранению устаревших и никому не нужных громоздких разрешительных процедур. "Эту работу, Александр Владимирович (Конюк. - Прим.БЕЛТА), вам надо последовательно и системно продолжать", - убежден Президент.
Глава государства отдельно поинтересовался тем, как прокуратура выполняет его поручение о взыскании просроченной дебиторской задолженности белорусским субъектам хозяйствования из-за рубежа. "Госсекретаря, главу Администрации, правительство ориентирую - не нужны общие рассуждения, в плане заседаний, совместных заседаний, поездок в Россию. Мне нужны конкретные данные - что сделано в этом направлении и какие конкретные результаты", - сказал Александр Лукашенко.-0-
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