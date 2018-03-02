Президент: необходимо урегулировать ситуацию с трудоустройством строителей

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует урегулировать ситуацию с трудоустройством строителей внутри страны. Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко во время отчета отдельно остановился на ситуации в строительной отрасли. В частности глава государства поинтересовался, как обеспечены персоналом крупнейшие стройки страны, в том числе Белорусская атомная электростанция, что делается, чтобы белорусские строители были задействованы на объектах внутри страны, а не за рубежом.

"Почему мы, имея огромные стройки в стране, не строим сами? Это же благо. Сегодня рабочих мест достаточно", - сказал Александр Лукашенко.

Премьер-министр Андрей Кобяков пояснил, что объемы строительства растут, в нынешнем году они должны превысить прошлогодний уровень. Что касается Белорусской АЭС, то все вопросы с численностью персонала урегулированы. "Утверждены соответствующие посуточные и месячные графики, доводятся обоснованные задачи на каждый месяц, предусмотрены стимулирующие меры", - пояснил Андрей Кобяков. Сейчас все вопросы организационного, финансового и распорядительного характера решены, чтобы объект был введен в срок.-0-