Президент: предстоит много сделать для защиты информационного поля Беларуси

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоит еще много сделать в сфере защиты информационного поля Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это одно из важнейших условий внутренней стабильности, а значит, и независимости", - подчеркнул белорусский лидер.
По словам главы государства, мир "без границ", но и порой без моральных принципов во многом формируют популярные источники новостей - интернет, социальные сети, мессенджеры. "Люди, заблудившиеся во Всемирной паутине, позволившие манипулировать своим сознанием, перестают быть свободными", - отметил Александр Лукашенко.
"На примерах отдельных стран мы видим, как демонтаж государств начинается с хаоса в головах граждан, с игнорирования закона, с отказа от общечеловеческих норм жизни. Сфабрикованные новости, ложные ориентиры стали главным и действенным оружием современности. С его помощью внешние игроки воюют чужими умами и "взрывают" общество изнутри", - сказал Президент.-0-
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