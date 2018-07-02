Президент: словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук

2 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук и не фигура речи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о событиях Великой Отечественной войны, Президент подчеркнул, что белорусскому народу в союзе с другими народами удалось не просто выжить, но победить и показать пример сокрушительной силы единства и сплоченности наций. "Совершили Великий Подвиг и продолжали его совершать в тяжелый послевоенный период. Беларусь поднимали из руин и пепла приехавшие к нам жить и трудиться люди из самых разных уголков Советского Союза. Многие из них создали здесь семьи, построили дома, обрели вторую Родину. Вросли в эту землю корнями нового родового древа послевоенного поколения", - отметил глава государства.

"Все это связало поистине кровными узами наш народ с народами СССР. Именно поэтому словосочетание "братские народы" для белорусов - не пустой звук и не фигура речи. Это славянское единство никогда и никому не удастся разорвать и победить!" - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-