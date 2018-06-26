Президент согласовал назначение Бузовского заместителем министра информации

26 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Игоря Бузовского заместителем министра информации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Кроме того, согласовано назначение Геннадия Трубило первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, Виталия Смирнова - заместителем министра ЖКХ. Николай Рогащук согласован на должность заместителя председателя Минского облисполкома.-0-