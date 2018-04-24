Президент ставит задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых производств

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительная вертикаль должна оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всей исполнительной вертикали предстоит решить задачу оказывать всестороннюю помощь бизнесу в создании новых предприятий и производств, которые обеспечат позитивную динамику развития каждого региона страны", - сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что сегодняшняя экономика - это уже не только МАЗ, БелАЗ и МТЗ, хотя они достояние и потерять их нельзя. "На традиционной продукции зарабатывать хорошие деньги очень сложно, особенно сейчас. Товар легко поддается ограничениям, санкциям. Посмотрите, что творится на мировом рынке. Казалось бы, Всемирная торговая организация давно ввела жесткие правила, от которых нельзя отступить ни шагу. Но на наших глазах в международной торговле игнорируются ее базовые принципы", - заявил Александр Лукашенко.

"К сожалению, эта мода - смешивать политику и экономику, а интерес отдельных компаний ставить выше интеграционных договоренностей - не обошла и наш Евразийский экономический союз", - добавил Президент.-0-