Президент требует сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует сделать Беларусь по-настоящему привлекательным транспортным узлом. Соответствующее поручение он дал сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
По мнению Александра Лукашенко, Беларусь не в полной мере использует свой географический ресурс. "Это непростительное расточительство. Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно (из Вильнюса, Киева, Варшавы), но не из Минска? Когда Беларусь станет по-настоящему привлекательным узлом? Правительство должно в этом году положить мне на стол документ, который заставит мир увидеть Беларусь и с этой позиции", - поручил Президент.-0-
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