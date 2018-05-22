Президент: в Академии управления необходимо полностью перевернуть систему образования

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте Республики Беларусь необходимо полностью перевернуть систему образования. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко сегодня при назначении Геннадия Пальчика ректором этого вуза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается Академии управления, отдыхать там не получится. Там надо полностью перевернуть систему образования. Надо определиться, прежде всего, чего мы хотим от Академии управления. Когда определимся, поймем, кого мы должны готовить. Потом надо поменять программы. Там готовят и ведут повышение квалификации управленцев. Под это нужны программы. А потом подбирать надо преподавателей. Это должны быть истинные патриоты, хотя особых претензий к преподавателям вузов предъявить мы не можем, но тем не менее это должны быть абсолютные государственники", - сказал Президент.

"Полностью систему надо перестроить. Я не знаю, как там в Администрации ее пытаются перестроить, но, когда ректор отвлечен от этого и его нет, систему не выстроишь. Поэтому надо четко понимать: нынешний управленец - это человек, который знает экономику, иностранный язык и может общаться с любым. На это надо настраивать. Значит, надо изучать больше иностранный язык, приглашать туда больше людей с экономическим или юридическим уклоном. Если нам надо, чтобы управленец владел политологией, значит, надо изучать эти науки", - отметил глава государства.

"Это не то, как было в ВПШ (высшая партийная школа. - Прим. БЕЛТА) когда-то. И категорически не то, что сейчас. Мы сегодня там образование даем людям ради образования. Кто второе, кто третье, кто пятое... И тысячу лет им это образование не нужно. Поэтому надо подумать по отбору. Четко определиться. Если мы будем стационар оставлять - какой это должен быть стационар. А его, видимо, надо оставить - может, действительно есть ребята, которых стоит брать после школы, и они там получат образование. Это будут хорошие управленцы. Но прежде всего надо дошлифовывать, проводить повышение квалификации нынешних управленцев и тех, кто в резерве состоит", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что необходимо быстро перестроиться и уже к 1 сентября осуществлять набор тех людей, которые действительно должны получать образование в Академии управления. "Ни в коем случае нельзя подгонять количество, число и вообще строить образование под те корпуса, которые там есть. Если там что-то лишнее, надо убрать. Но я не думаю, что там есть что-то лишнее. Надо просто сесть и подумать вместе. Это Академия управления при Президенте - единственное учебное заведение, напрямую фактически подчиненное Президенту, а мы не можем там выстроить систему образования как следует", - обратил внимание глава государства.

Наряду с этим Александр Лукашенко поручил не затягивать и с определением новой кандидатуры на пост председателя Высшей аттестационной комиссии, на котором работал Геннадий Пальчик. "Я так понимаю, вы подготовили себе замену там, как вы мне обещали при назначении. Там должен быть очень порядочный, честный человек. Высшая аттестационная комиссия - это кузница кадров высшей квалификации, будущих и настоящих ученых. Это тоже очень важное ведомство. Затягивать с назначением в ВАК нельзя", - сказал Президент.

Александр Лукашенко также согласовал назначение на должности ректоров Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и Брестского государственного технического университета Вадима Богуша и Александра Драгана. Он подчеркнул, что перед всеми тремя новыми ректорами стоит очень серьезная задача - привнести что-то новое в работу вузов.

"Ротацию я поручил давно начать. Потому что очень многие засиделись уже в этих креслах. Уже нет того, что нужно. Надо осовременить вузы. Надо еще на одну ступеньку подняться выше, выполнять заказ общества и экономики по тем кадрам, в которых они нуждаются. Жизнь диктует свои условия. Поэтому нужны новые люди", - сказал Президент.-0-