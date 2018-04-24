Президент выступил с критикой реализации масштабных инвестпроектов в Беларуси

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию выступил с критикой реализации масштабных инвестиционных проектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На данном этапе основная задача - реализация всех принятых решений. Меньше слов, больше дела - вот принцип, который должен стать главенствующим в стиле и методах работы управленцев всех уровней. Да и не только управленцев", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что именно практическая реализация и решение поставленных задач сейчас приобретают первостепенное значение. "Принятые на совещаниях решения должны неукоснительно реализовываться. Это главное. В этом - квинтэссенция и суть сегодняшнего разговора. Иначе столкнемся с ситуацией, которая сложилась с выполнением масштабных инвестиционных проектов. А ведь они призваны придать импульс региональному развитию и даже государства в целом. И где результат?" - задал вопрос Президент.

В качестве негативных примеров он привел завод в Светлогорске, который начал работу и спустя три месяца был остановлен. Также до сих пор не запущен картонный завод в Добруше. По словам главы государства, вот уже два года новые производства должны были приносить доход стране, не говоря о том, что это более тысячи новых рабочих мест. И для этого в Беларуси есть сырье - не надо ехать в Россию или Евросоюз и просить.

Как отметил белорусский лидер, хватает волокиты и на объектах в нефтехимии, строительстве, легкой промышленности. Нет даже краткосрочной стратегии в цементной отрасли. А это предприятия, на которых держатся целые районы. "Безответственное планирование, отсутствие глубоких технических знаний современных производств, слабые директора - вот составляющие проблем. Дошли уже до того, что исполнять обязанности директора и запускать автомобильный завод Geely в Борисове направлен первый замминистра промышленности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент остановился на теме строительства в Беларуси атомной электростанции. "Более масштабного проекта в истории Беларуси нет, да и, наверное, не будет. Порядка $10 млрд - бери деньги, иди работай и зарабатывай. Работают сотни ученых, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстройархитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны. По итогам отчета правительства премьер-министру персонально поручено заняться этим вопросом. В ближайшее время проведем совещание по энергетике, там и посмотрим, кто что наработал", - констатировал он.

Александр Лукашенко также прокомментировал ситуацию с одной из структур Министерства энергетики. "Вы наслышаны, как работает министр энергетики и министерство. Большие начальники непонятно каких концернов - сейчас разбираюсь с этой структурой - запили настолько, что на работу забыли ходить. И как только выкинули на улицу (давно надо было это сделать), защитники - от премьер-министра до домохозяек - побежали к Президенту защищать, пока не ткнули носом в те проблемы, которые там существуют", - рассказал подробности глава государства.-0-