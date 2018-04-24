Президент заявляет о необходимости формировать в Беларуси атмосферу нового бизнес-климата

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил о необходимости формировать в стране атмосферу нового бизнес-климата, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо формировать атмосферу нового бизнес-климата на основе деловых отношений и взаимного доверия. Чем сложнее внешняя обстановка, тем более слаженным и четким должно быть взаимодействие всех элементов и субъектов экономической жизни государства", - отметил Александр Лукашенко.

Как сообщалось, в Послании обозначены также задачи обеспечить трансфер идей в Беларусь, сделать страну привлекательной для богатых людей со всего мира. Стабильные, комфортные, предсказуемые условия ведения бизнеса должны стать национальным брендом.-0-