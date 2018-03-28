Президенты Беларуси и Сербии обсудили перспективы развития отношений и пути увеличения товарооборота

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Сербии Александром Вучичем состоялся 28 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Сербией, в том числе пути увеличения взаимного товарооборота. При этом стороны отметили совпадение позиций стран в сфере политики, по вопросам региональной и международной повестки дня. Президент Сербии обратился с просьбой принять его спецпредставителя, который приедет в Беларусь в ближайшие дни.

Александр Вучич проинформировал главу белорусского государства о подробностях конфликта в Косово, произошедшего 26 марта.

Президент Сербии пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Сербию. Президент Беларуси принял это приглашение. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.-0-