Президенты Беларуси и Таджикистана посетили виноградники и продегустировали урожай

29 сентября, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон посетили виноградные хозяйства "Боги сомон" и "Ватан" в Турсунзадевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы государств осмотрели хранилище винограда, где Александру Лукашенко рассказали о том, какие сорта возделывают в Таджикистане, их особенностях и вкусовых качествах. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон продегустировали виноград нового урожая, осмотрели выставку производимой из него продукции.

Президентов встречали колоритной культурной программой в исполнении таджикских танцоров, которые в том числе исполнили танец под песню "Полька беларуская".

Затем Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон приехали на виноградники и вместе срезали в корзины большие грозди спелого винограда, после чего продолжили дружеское общение в неформальной обстановке.-0-