Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет, заполнив переписной лист в интернете. Соответствующие корректировки в указ от 24 октября 2016 г. №384 "О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь" внес Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете.-0-
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