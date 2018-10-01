Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет, заполнив переписной лист в интернете. Соответствующие корректировки в указ от 24 октября 2016 г. №384 "О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь" внес Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Респондентам будет предоставлена возможность принять участие в переписи населения путем самостоятельного заполнения переписных листов в интернете.-0-