Программа деятельности правительства Беларуси до 2020 года будет внесена в парламент до 18 октября

16 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Программа деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года в ближайшее время будет внесена в парламент. Об этом после доклада главе государства рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Закончена работа над программой деятельности правительства, и перед внесением ее в парламент потребовалось уточнить у главы государства отдельные аспекты. Президент подчеркнул, что данный документ должен учитывать безусловное выполнение программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, а также ряд поручений, которые содержались в послании главы государства парламенту и белорусскому народу в апреле текущего года", - сказал премьер-министр.

По его словам, все эти целевые задачи учтены в программе деятельности правительства. Кроме того, документ переформатирован - каждый из 20 разделов определяет цель и задачи, а также механизмы выполнения этих задач и индикативные параметры. "За каждым из разделов программы закреплены руководители правительства, ключевые министры. Данный документ после незначительных доработок будет внесен в парламент в установленный срок. Мы внесем его до 18 октября, у нас высокая степень готовности", - добавил Сергей Румас.-0-