15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура распоряжения высвобождаемым в войсках имуществом упрощается в Беларуси. Это предусмотрено указом №20, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 15 января, сообщили БЕЛТА в
Документом вносятся изменения в указ от 18 ноября 2008 года "О совершенствовании порядка распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и военизированных организаций Республики Беларусь".
"Указ подготовлен в целях упрощения процедуры распоряжения высвобождаемыми материальными ресурсами с учетом сложившейся практики", - пояснили в пресс-службе.
Предоставляется право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, самостоятельно принимать решение о реализации имущества стоимостью до 30 тыс. базовых величин (ранее было до 10 тыс. базовых величин). В случае реализации имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин без перехода права собственности решение принимается Советом Министров Беларуси по согласованию с Президентом Беларуси. При реализации имущества стоимостью более 30 тыс. базовых величин с переходом права собственности решение принимается Президентом Беларуси.
Также предоставлено право руководителям государственных органов, имеющих воинские формирования и военизированные организации, самостоятельно принимать решения о безвозмездной передаче высвобождаемого имущества стоимостью до 10 тыс. базовых величин. Решения в отношении имущества выше указанной величины будут приниматься Президентом Беларуси.
В рамках проведения мероприятий по дедолларизации экономики исключается норма о необходимости перечисления в доход бюджета средств в иностранной валюте, полученных от реализации имущества, поскольку она будет осуществляться только за белорусские рубли.
Кроме того, уточняется и дополняется перечень материальных средств, разрешенных к реализации (отчуждению, передаче) на возмездной и безвозмездной основах.
Одновременно с утверждением в новой редакции устава РУП "Белспецконтракт", уполномоченного на реализацию высвобождаемых материальных ресурсов на возмездной основе, уточняется наименование этого предприятия.
Принятие указа позволит повысить оперативность принятия решений о реализации высвобождаемого имущества, сократив запасы неиспользуемых материальных средств и расходы на их содержание.-0-
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