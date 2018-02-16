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Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше - Лукашенко

Президент 16.02.2018 | 12:22
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Год малой родины Новости сюжета Год малой родины
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16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше. Уверенность в этом выразил глава государства Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент убежден, что каждый должен приложить возможные усилия для того, чтобы привнести что-то новое для развития, благоустройства того места, где он родился. И неважно, идет ли речь о населенном пункте, улице или дворике, - везде можно что-то сделать, чтобы это место стало еще лучше. Даже если человек посадит несколько деревьев, это уже будет его личный вклад.

"Каждый за этот год должен что-то сделать, чтобы еще краше стала наша страна", - убежден Александр Лукашенко. При этом Президент отметил, что по мере возможности нужно развивать и неперспективные деревни, но особый упор будет сделан на развитие агрогородков. В них созданы и в дальнейшем будут улучшаться все необходимые условия для жизни и быта людей, в том числе молодежи. Будущее именно за агрогородками, подчеркнул глава государства. "Мы никуда от этого не денемся и агрогородки будем развивать, за ними будущее нашей белорусской деревни", - сказал Президент.

На примере своей малой родины он рассказал о том, что после того, как там был наведен порядок, ситуация изменилась. И сегодня в целом в агрогородках Беларуси людям наряду с работой предлагаются достойные условия жизни, они начинают еще больше ценить то место, где живут.-0-

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Лукашенко, Слуцк
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