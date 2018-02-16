Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше - Лукашенко

16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше. Уверенность в этом выразил глава государства Александр Лукашенко сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент убежден, что каждый должен приложить возможные усилия для того, чтобы привнести что-то новое для развития, благоустройства того места, где он родился. И неважно, идет ли речь о населенном пункте, улице или дворике, - везде можно что-то сделать, чтобы это место стало еще лучше. Даже если человек посадит несколько деревьев, это уже будет его личный вклад.

"Каждый за этот год должен что-то сделать, чтобы еще краше стала наша страна", - убежден Александр Лукашенко. При этом Президент отметил, что по мере возможности нужно развивать и неперспективные деревни, но особый упор будет сделан на развитие агрогородков. В них созданы и в дальнейшем будут улучшаться все необходимые условия для жизни и быта людей, в том числе молодежи. Будущее именно за агрогородками, подчеркнул глава государства. "Мы никуда от этого не денемся и агрогородки будем развивать, за ними будущее нашей белорусской деревни", - сказал Президент.

На примере своей малой родины он рассказал о том, что после того, как там был наведен порядок, ситуация изменилась. И сегодня в целом в агрогородках Беларуси людям наряду с работой предлагаются достойные условия жизни, они начинают еще больше ценить то место, где живут.-0-

Лукашенко требует удвоить зарплату учителям в ближайшие годы "Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства "Я не комментирую свои решения, но могу обьяснить их. Вы мои избиратели, и я обязан перед вами объясняться. Думаю, для вас нет ничего нового от Лукашенко: с первых президентских выборов я четко народу сказал, что коррупции в Беларуси быть не может", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов Глава государства обратил внимание на важность работы местных Советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы. "Это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства, и именно через местного депутата можно быстрее решить имеющуюся проблему", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь намерена выйти на китайский рынок с сахарной продукцией Глава государства отметил, что Китай открыл свой рынок для белорусской мясной и молочной продукции, планируется наладить поставки и по сахару.

Лукашенко поставил задачу оптимизировать сферы образования и здравоохранения "Надо провести серьезную оптимизацию везде - и в образовании, и в здравоохранении", - отметил Александр Лукашенко.

Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы Глава государства подчеркнул, что выращивание сахарной свеклы надо перемещать туда, где будет высокая рентабельность, где хозяйства заинтересованы в ее производстве.

Частные мясоперерабатывающие комбинаты смогут получать в управление сельхозпредприятия Глава государства считает возможным передавать в управление небольшим частным мясоперерабатывающим комбинатам сельхозпредприятия в качестве сырьевой зоны. "Не обязательно передавать в собственность, отдадим в управление", - предложил Александр Лукашенко.