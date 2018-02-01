Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в госинвестпрограмму на 2018 год

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Это предусмотрено указом Президента Беларуси, которым утверждена соответствующая инвестпрограмма, сообщили БЕЛТА в
В частности, программой в текущем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции трех десятков объектов. В их числе упомянут мост через реку Припять на автомобильной дороге Р88 Житковичи - граница Украины.
Как сообщалось, движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года. Сейчас делается проект его восстановления, будет осуществлена замена пролетного строения.
Движение через Припять осуществляется по понтонному мосту. Он заменяет стационарный автомобильный мост, в конструкции которого в декабре прошлого года была обнаружена трещина.-0-
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