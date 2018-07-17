Рост поступлений в бюджет, борьба с коррупцией и оптимизация - Лукашенко доложили о работе таможни

17 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. В числе обсуждаемых были вопросы наполнения бюджета и содействия внешней торговле, правоохранительной деятельности и оптимизации структуры таможенных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с наполняемостью республиканского бюджета за счет платежей, контролируемых ГТК. "Что мы, грубо говоря, имеем от таможенного комитета, и особенно в динамике. За прошлый, этот год. Насколько я информирован, у нас существенный рост поступления доходов в республиканский бюджет. Это главный вопрос", - отметил белорусский лидер.

"Второй вопрос - ситуация в органах таможенного контроля. Какова там у нас обстановка? – поинтересовался Александр Лукашенко. - Вы туда пришли с одной хорошей целью - навести порядок. Потому что хватало у нас там проблем. Вы профессионал, специалист, на это и рассчитывал, что порядок будет наведен. Как там с правоохранителями?"

Президент при этом констатировал, что в последнее время все реже приходится слышать о проявлениях коррупции в таможенных органах. "Хотя я не исключаю, что это у нас еще не изжито. Но уже того, что было, наверное, нет. Хотелось бы надеяться", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства коснулся и темы оптимизации структуры таможенных органов. "Удалось ли нам выйти на тот уровень, который планировали? Мы даже небольшое сокращение планировали за счет объединения и оптимизации. Хотя, если честно говорить, особо в таможенном комитете сокращать нечего. Это работающий орган, который приносит деньги, и мы постоянно там поджимали. Где надо было дополнительно вводить численность, мы ее не вводили с вами, ориентируясь на то, что есть", - отметил Президент.

По данным ГТК, за первое полугодие 2018 года в республиканский бюджет поступило Br4,6 млрд платежей, контролируемых ГТК. Эта сумма на Br1,1 млрд, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период 2017 года. В долларовом эквиваленте сумма платежей составила около $2,3 млрд, что на $490,1 млн, или на 27%, больше, чем за первое полугодие прошлого года. Работа ведется в условиях роста объемов международной торговли и увеличения товаротранспортных потоков.

"Охарактеризовать ситуацию необходимо с двух сторон. Первое - это оптимизация действий, которые совершает таможенная служба в отношении бизнеса в единицу времени, когда мы можем совершить большее количество операций за счет автоматизации процессов, различных подходов, количества документов, которые сегодня предусмотрены новым Таможенным кодексом. И, конечно, за счет роста объема как транзитных товаров, так и товаров, которые следуют на территории Беларуси и с территории нашей страны", - пояснил Юрий Сенько.

По его данным, в нынешнем году транзитных товаров проследовало по территории Беларуси на 3 млн т больше. "Эта статистика характеризует работу бизнеса. Не потому, что таможенная служба взыскала какие-то платежи, которые раньше не взыскивала, а потому, что бизнес, который хочет и работает законно, платит те платежи, которые подлежат уплате", - обратил внимание председатель ГТК.

Что касается ситуации в таможенных органах, Юрий Сенько отметил, что ее можно проследить по количеству выявленных дисциплинарных проступков и возбужденных уголовных дел. Он констатировал, что в 2018 году не было фактов возбуждения уголовных дел в отношении личного состава. Вместе с тем фиксировались отдельные дисциплинарные проступки, приняты необходимые меры.

"В том числе проводили различного плана ротационные мероприятия, оптимизацию различных участков и направлений деятельности, чтобы четко контролировать и видеть, чем занимаются подчиненные должностные лица, своевременно реагировать на появление каких-то сигналов и не допустить коррупционных рисков в целом по системе", - добавил Юрий Сенько.

Отвечая на один из вопросов журналистов после доклада Президенту, Юрий Сенько рассказал, как готовится ведомство к II Европейским играм и другим предстоящим международным спортивным форумам на территории Беларуси. В рамках этой работы получена возможность достроить два крупных пункта пропуска на латвийском и украинском направлениях - "Урбаны" и "Верхний Теребежов". Недавно подписан соответствующий указ главы государства.

Кроме того, есть возможность участия ГТК в реализации различных проектов международной технической помощи. "До 2021 года мы планируем завершить восемь проектов международной технической помощи общей стоимостью около 15 млн евро. При этом 3,5 млн евро будет составлять белорусская часть в рамках софинансирования, которую мы должны вложить. Эти инвестиции пойдут на развитие пограничной таможенной инфраструктуры", - уточнил глава ведомства.-0-