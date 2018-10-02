Руководители проблемных сельхозпредприятий за их оздоровление смогут получить до 25% акций

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый механизм финансового оздоровления проблемных сельскохозяйственных предприятий внедряется в Беларуси. Соответствующий указ №399 подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
Одна из норм, в частности, предусматривает безвозмездную передачу акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана.
Эта мера будет применяться по решению главы государства.-0-
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