"Сделайте телевидение лучше" - Лукашенко заявил о желании смотреть только белорусские каналы

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации заявил о желании смотреть только белорусские телеканалы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Чтобы журналист сказал два предложения, но в точку. Я хочу смотреть только свои каналы. Я слишком националистичен в этом плане", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также особо отметил, что белорусские журналисты в непростые годы сумели сохранить внутренний стержень. "Я считаю, что в мире вы лучшие. И не потеряйте это, - отметил он. - Вы могли, вместе со мной, конечно, посеять полный хаос и бардак в стране. Но вы придерживались какого-то стержня. Так всегда в жизни должно быть. Старшие журналисты это точно понимают. Вы от него не отошли, не заврались. Я вас не подвел к тому, чтобы вы продавались за копейку".-0-