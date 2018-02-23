Сергей Куприк назначен заместителем начальника Объединенного штаба ОДКБ

23 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил генерал-майора Сергея Куприка заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Как сообщили БЕЛТА в
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