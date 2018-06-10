СМИ, соцсети и электронная торговля - Лукашенко предлагает создать IT-экосистему ШОС

10 июня, Циндао /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Циндао предложил создать IT-экосистему ШОС, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что современные темпы развития технологий несут в себе как новые возможности, так и новые угрозы и вызовы. Ни одно государство не может себе позволить просто закрыться или что-то запретить в этой сфере.

"Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "IT-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого", - сказал глава государства.

По его словам, это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран", - отметил Александр Лукашенко.-0-