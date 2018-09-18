Согласовано назначение нового руководства Пинского, Лепельского и Браславского райисполкомов

18 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала "Невель" ОАО "Пинский мясокомбинат".

В свою очередь нынешний председатель Пинского райисполкома Валерий Ребковец согласован на должность первого заместителя председателя Брестского облисполкома.

Михаил Киселевич будет руководить Лепельским райисполкомом, а его предшественник Борис Ефремов займет пост заместителя председателя Витебского облисполкома. Ранее Михаил Киселевич работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию этого же райисполкома.

Браславский райисполком возглавит Александр Боданин. Его предыдущая должность - зампредседателя Миорского райисполкома.

Кроме того, Александр Лукашенко дал согласие на назначение парламентария Ивана Маркевича заместителем председателя Минского облисполкома.

Согласовывая назначение новых руководителей районов, Александр Лукашенко подробно интересовался их предыдущим опытом работы, ситуацией на местах, развитием тех или иных направлений народного хозяйства.

"Я вижу, что эти специалисты - люди не случайные и толковые. Очень хотелось бы, чтобы новая генерация подобных людей была у нас побольше и чтобы результат был побольше", - сказал Александр Лукашенко.

Как отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, кандидатуры двух из трех новых руководителей районов подобраны из сформированной недавно специальной группы резерва Администрации Президента, куда входят руководители регионального уровня в возрасте до 40 лет.

"Страну кому-то надо брать в руки (речь о подготовке и продвижении нового поколения перспективных руководителей. - Прим. БЕЛТА) и не потерять ее, чтобы действительно мы были независимы и суверенны. Не на словах, а на деле", - обратил внимание Президент Беларуси.

Рассматривая ситуацию в Пинском районе, глава государства интересовался опытом по объединению предприятий в сфере АПК, предупредив, что этот процесс нельзя осуществлять искусственно. Чтобы, с одной стороны, предприятие-интегратор могло что-то дать и придать импульс развития присоединяемому, а с другой стороны, не загубить экономику обеих организаций. "Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа и тому подобного", - отметил белорусский лидер.

"Это очень крупный район. Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей, посмотреть предприятия, у них не та ситуация, что в Орше. Тем не менее по этому пути нам надо двигаться. И вы на это обратите внимание. Этот тренд, основное направление вам надо учитывать. Крупные города (мы их называем "средние" на республиканском уровне) мы должны оживить, если это необходимо, и поднять на более высокий уровень. Но главное - это производство, чтобы было где людям зацепиться, чтобы они могли работать и получать заработную плату", - подчеркнул Президент.

В числе подобных городов Александр Лукашенко назвал Оршу, Борисов, Барановичи, Лиду, Бобруйск, Полоцк, Мозырь. "Особенно Пинск. Это южный оплот наш. Особенно при таком населении. Я у вас буду в следующем году, и мы посмотрим на ту программу, которую вы разработаете вместе с губернатором. И будем уже или поддерживать, или как-то поддавливать вас, чтобы, не дай бог, не повторилось то, что было в Орше", - резюмировал глава государства.

Что касается Браславского района, Александр Лукашенко напомнил, что по развитию этого региона принималось много решений. "Они ни шатко ни валко работают. Обратите внимание на то, чтобы каждый клочок земли работал. А то, что он работать может, я убедился в этом году. Понятно, что и Миорский, и Браславский район - это не Слуцкий район. Проблемы там иные - мелкоконтурность, не то плодородие", - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что ранее предлагал подумать над тем, чтобы в Браславском районе, учитывая местные особенности, более активно развивать фермерские хозяйства. "Ну так… послушали, и, я говорю, ни шатко ни валко. Поэтому вы посмотрите, как задействовать каждый клочок земли", - поручил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что хоть по ряду возможностей в развитии сельского хозяйства северные земли в Беларуси отстают от южных районов, однако там есть свои красоты и то, на чем можно зарабатывать деньги. "Браславский район надо поднимать. Это жемчужина нашей Беларуси", - сказал он.

Особые подходы в вопросе развития сельского хозяйства нужны и в Лепельском районе, как и в Витебской области в целом. "Конечно, там надо для себя четко выстроить программу, как будем действовать. Мы сейчас серьезно взялись за Витебскую область, особенно в сельском хозяйстве", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко актуализировал задачу по определению оптимального для того или иного района севооборота, подбору возделываемых культур. "Если там не растут зерновые, мы их убрать не можем и вовремя посеять, так их надо сеять столько, сколько надо. Не надо ради каких-то объемов. Надо получать столько, сколько надо зерновых. А остальные - травы, кукуруза, чтобы был корм, чтобы накормить скот", - обратил внимание Президент. То же самое касается и вопросов свиноводства, птицеводства, содержания и откорма КРС - исходя из природных и климатических условий, везде необходимо четко определиться с приоритетами и специализацией.-0-

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