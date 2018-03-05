Согласованы назначения новых зампредов Брестского и Могилевского облисполкомов

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня согласовал назначение заместителей председателя Брестского и Могилевского облисполкомов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Так, глава государства дал согласие на назначение Вадима Ольшевского заместителем председателя Брестского облисполкома, Руслана Пархамовича - заместителем председателя Могилевского облисполкома. -0-
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