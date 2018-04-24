Союзный проект с Россией не утратил своего значения - Лукашенко

24 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Союзный проект с Россией не утратил своего значения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Союзный проект с Россией не утратил своего значения. По причине исключительно сложной международной обстановки (пожалуй, самой сложной за последние десятилетия) ценность нашего партнерства многократно возрастает. Вместе с тем интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно. Вопросы допуска наших товаров на российский рынок уже набили оскомину! Два десятка лет твердим о формировании общего рынка, а проблемы то в одной, то в другой сфере - продовольствие или энергоресурсы - возникают, как по графику. Сейчас добавились еще миграционные и пограничные вопросы", - констатировал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что пошел четвертый год с момента создания Евразийского экономического союза. Было много планов и перспективных проектов, но некоторые до сих пор далеки от реализации. "По разным причинам, и не только внутренним. И если на так называемые внешние факторы влияния не окажешь, то происходящее внутри союза полностью зависит от стран-участниц, от нас самих", - подчеркнул белорусский лидер.-0-