Солодухе присвоено звание заслуженного артиста Беларуси

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь" присвоено артисту эстрады Александру Солодухе. Это предусмотрено указом, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Солодуха - певец, исполнитель популярного репертуара, гитарист. С 1987 года - солист Государственного концертного оркестра Беларуси. В 1989 году начал работать солистом театра песни Ядвиги Поплавской - Александра Тихановича. В 1991-м начал сольную карьеру, выступая с группой "Карусель". Исполняет песни на русском и белорусском языках, работая в стилистике шлягерной песни.

Среди наиболее известных песен: "Здравствуй, чужая милая" (муз. Э.Ханка, сл. Л.Татаранко), "Виноград" (муз. М.Алейникова, сл. В.Кубышкина), "Неравный брак" (муз. О.Елисеенкова, сл. Н.Третьякова), "Карусель" (муз. О.Елисеенкова, сл.Ю.Крученка), "Сахар" (муз. М.Алейникова, сл. В.Чедюка).-0-