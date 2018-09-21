Сотрудникам БЕЛТА объявлена Благодарность Президента

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудникам Белорусского телеграфного агентства объявлена Благодарность Президента Беларуси. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
За многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие белорусской журналистики Благодарности Президента удостоена заместитель генерального директора - главный редактор газеты "7 дней" Наталья Филипповская.
Благодарность также объявлена инженеру сектора администрирования сетей и эксплуатации оборудования центра связи и автоматизированных систем Татьяне Кореньковой за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в разработку и сопровождение интернет-ресурсов государственных органов.
За многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие белорусской культуры Благодарности Президента также удостоен поэт, член Союза писателей Беларуси Владимир Каризна.-0-
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