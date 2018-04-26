Сотрудники ГКСЭ удостоены госнаград и Благодарности Президента

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз награждены госнаградами за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительные достижения в области судебно-экспертной деятельности. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награждены заместитель начальника отдела взрывотехнических экспертиз управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз главного управления специальных экспертиз центрального аппарата ГКСЭ Степан Климович и замначальника управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз главного управления специальных экспертиз центрального аппарата комитета - начальник отдела исследования наркотиков Александр Неверо.

Начальник отдела биотрансплантатов управления ГКСЭ по Минску Мария Максимович, замначальника главного управления финансов и тыла центрального аппарата ГКСЭ - начальник финансово-экономического управления Аркадий Маханько и ведущий государственный судебный эксперт управления повторных экспертиз центрального аппарата ведомства Светлана Михайленко удостоены медали "За трудовые заслуги".

Глава государства также подписал распоряжение, в соответствии с которым за многолетний плодотворный труд и значительные достижения в области судебно-экспертной деятельности объявлена Благодарность Президента Беларуси заместителю начальника управления ГКСЭ по Минской области - главному государственному судебному эксперту по Минской области Сергею Парфёнову и начальнику управления правового обеспечения и международного сотрудничества главного управления координации служебной деятельности центрального аппарата комитета Татьяне Сащеко.-0-