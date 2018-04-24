Совмину поручено провести переаттестацию всех руководителей

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил Совету Министров провести переаттестацию всех руководителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совету Министров нужно провести переаттестацию всех руководителей. И, если кто-то не способен эффективно работать, пусть сразу уходит в отставку. То же касается и министров", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что институты государственного управления должны идти в ногу со временем, проводить политику шире, масштабнее и не ограничиваться интересами только ведомственных предприятий. "Где обещанная отраслевая политика? Только в легкой промышленности более тысячи предприятий, но концерн их просто не замечает. Да, наверное, и не знает, а может быть, и списка у него этих предприятий нет, особенно частных. А ведь они реально могут превращать в деньги свои бизнес-идеи. Забота отраслевых министров - доля курируемой сферы экономики в ВВП, которая должна постоянно расти", - сказал белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что государственный аппарат также должен перестраиваться под эти задачи.-0-