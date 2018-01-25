25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Президента Беларуси на 2018 год назначены 92 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В числе аспирантов представители медицинских, технических, естественных, гуманитарных, сельскохозяйственных наук.

Все стипендиаты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной деятельности. Результаты исследований представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях, нашли применение в производстве, лечебной практике, образовательном процессе.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации, развитие отечественных научных школ и поддержку научно-исследовательской деятельности талантливых молодых научных кадров.-0-