25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стипендии Президента Беларуси на 2018 год назначены 92 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
В числе аспирантов представители медицинских, технических, естественных, гуманитарных, сельскохозяйственных наук.
Все стипендиаты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной деятельности. Результаты исследований представлены на республиканских и международных конференциях, опубликованы в научных изданиях, нашли применение в производстве, лечебной практике, образовательном процессе.
Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации, развитие отечественных научных школ и поддержку научно-исследовательской деятельности талантливых молодых научных кадров.-0-
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