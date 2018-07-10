Стипендии Президента Беларуси назначены 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В соответствии с решением 178 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначены стипендии Президента Республики Беларусь; 20 победителям международных олимпиад и конференции присуждены денежные премии или поощрительные стипендии с вручением нагрудного знака лауреата фонда; 858 победителей ряда международных и республиканских олимпиад и конкурсов поощряются денежными премиями.

Принятие распоряжения Президента Беларуси направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшей учебы и развития.-0-