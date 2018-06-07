Субсидии на оплату коммуналки получат ухаживающие за детьми до трех лет и детьми-инвалидами

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси расширяют систему безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению. Соответствующий указ №225 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите.

Субсидии будут положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. При этом помощь гражданам будет предоставляться на основании данных информационных ресурсов Министерства труда и соцзащиты без необходимости сбора каких-либо документов.

Право на получение субсидий по заявительному принципу предоставлено также гражданам или семьям, которые не имеют собственного жилья и проживают на съемных квартирах или в общежитиях предприятий негосударственной формы собственности. Как и ранее, субсидия предоставляется при условии, если ежемесячная сумма платы за жилищно-коммунальные услуги при нормативном их потреблении превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% в сельской местности.

С 1 января 2019 года субсидии не будут предоставляться гражданам, включенным в списки трудоспособных, но не занятых в экономике и оплачивающих услуги по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. При этом члены семьи, проживающие совместно с ними, имеют право на получение субсидий.-0-