Трюки на погрузчиках и экскаваторах показали Лукашенко и Мирзиееву на СП "Амкодор-Агротехмаш"

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Церемония открытия нового производственного корпуса белорусско-узбекского предприятия "Амкодор-Агротехмаш" состоялась сегодня в Ташкенте, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие президенты обеих стран Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев. Главам государств доложили о текущей деятельности завода и его перспективах развития.

До конца года здесь выпустят 220 единиц техники, а через несколько лет объемы производства составят почти 1,3 тыс. единиц, или $65 млн. Планируется, что локализация производства на "Амкодор-Агротехмаш" к 2021 году достигнет не менее 50%. В течение четырех лет в завод будет инвестировано $33 млн. Поставлять продукцию планируется на рынки Узбекистана, Казахстана, Ирана, Туркменистана, Пакистана, Афганистана, Ирака, Кыргызстана и Таджикистана.

На предприятии президентам продемонстрировали необычное шоу - танец погрузчиков и трюки на экскаваторах, которые собираются в Ташкенте. Свои возможности по маневрированию продемонстрировали универсальные погрузчики с бортовым поворотом "Амкодор А211Е", а водитель фронтального одноковшового погрузчика "Амкодор 352" смог зубом ковша закрыть спичечный коробок. Еще более необычные навыки показал водитель экскаватора-погрузчика "Амкодор 732". Оператор, управляя ковшом с помощью джойстика, сумел снять кепку с вешалки и подать ее себе в кабину, а затем зубом ковша забил гвоздь в колоду.-0-