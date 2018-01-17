Труженикам Гомельской области объявлена Благодарность Президента

17 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Гомельской области Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам этого региона. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в
По случаю юбилейной даты предусмотрено выделение из средств резервного фонда Президента Br1 млн на завершение в 2018 году строительства объекта "Блок плавательных бассейнов в г.Ветке".-0-
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