Труженикам Гомельской области объявлена Благодарность Президента

17 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Гомельской области Благодарность Президента Беларуси объявлена труженикам этого региона. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

По случаю юбилейной даты предусмотрено выделение из средств резервного фонда Президента Br1 млн на завершение в 2018 году строительства объекта "Блок плавательных бассейнов в г.Ветке".-0-