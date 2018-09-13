Церемония официальной встречи Лукашенко проходит в "Голубом дворце" Мирзиеева

13 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Церемония официальной встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым проходит в государственной резиденции "Куксарой" ("Голубой дворец"), передает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день визита в Узбекистан Александр Лукашенко проводит переговоры с главой государства Шавкатом Мирзиеевым. По традиции им предшествуют протокольные мероприятия.

В загородном комплексе "Куксарой" состоялось официальное фотографирование двух лидеров, затем началась церемония официальной встречи с участием оркестра и роты почетного караула.

После исполнения гимнов президенты поприветствовали членов своих делегаций и направились на переговоры. Встреча Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева пройдет в формате один на один и в расширенном составе. Ожидается, что основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники.

На встрече также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей.

По итогам переговоров стороны намерены подписать пакет двусторонних документов, после чего Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев встретятся с журналистами и сделают заявления для СМИ.

Резиденция "Куксарой" находится в 17 км от Ташкента в поселке Дурмень. Здесь размещаются иностранные официальные делегации, проводятся переговоры и иные мероприятия с участием Президента Узбекистана и других глав государств во время официальных визитов.-0-