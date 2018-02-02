Церемония вручения дипломов ученым состоялась во Дворце Независимости

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам состоялась во Дворце Независимости. В ней принял участие глава государства Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие были приглашены более 40 деятелей научной сферы, представляющих разные области знаний. Среди них много имен, известных не только в Беларуси, но и за рубежом: директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, директор Института льна научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Иван Голуб, заведующий центром "Физика плазмы" Николай Тарасенко, руководитель РПНЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо, завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, парламентарий Игорь Марзалюк, ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин и многие другие.-0-

Лукашенко: Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики "Прошлый год был очень важным для Беларуси. Он показал, что наша страна готова сделать первый шаг в построении интеллектуальной экономики, экономики будущего. И мы его сделали", - заявил глава государства.