3 апреля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Ученые будут контролировать соблюдение технологий производства на сельхозпредприятиях. Такую задачу сегодня поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в аграрной сфере созданы научно-практические центры. Все хозяйства могут воспользоваться их помощью. В то же время ученые обязаны осуществлять анализ выполнения своих рекомендаций. Задача ученых - взять "под колпак технологий" все сельхозпредприятия страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом Президент поручил к середине года проанализировать работу этих научно-практических центров. "Меня настораживает, что вы совсем недавно предлагали некоторые центры передать обратно в облисполкомы, райисполкомы", - пояснил он.

Глава государства обратил внимание производителей на то, что соблюдение технологий производства и рекомендаций ученых - основа, без которой невозможно заниматься сельским хозяйством.-0-