"Учился всегда хорошо, но были и шалости" - классный руководитель Лукашенко рассказала о его школьных годах

1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко, будучи школьником, учился хорошо, но случались и шалости, рассказала сегодня журналистам его классный руководитель учитель математики Татьяна Карпеченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам педагога, в классе Александр Лукашенко был одним из лучших учеников и имел хороший авторитет среди других ребят. "Он учился всегда хорошо, участвовал во всех наших школьных мероприятиях, часто ходил в различные походы. Мы тогда часто помогали в уборке урожая, и он в этом участвовал", - рассказала Татьяна Карпеченко.

Она отметила, что в те годы в школе никто не мог предположить, что Саша Лукашенко в будущем станет Президентом страны. "Знаете, обыкновенный деревенский мальчишка был. Он ко мне в пятый класс пришел. Были шалости, как и у всех, но, в конце концов, вот вышел из него Президент. Молодец! В этом есть немножко и наша заслуга", - считает учительница.

После того как Александр Лукашенко стал главой государства, он, бывая на малой родине, часто встречался со своими учителями. "Нам, учителям, которые работали в этой школе, очень приятно, что из нее вышел Президент", - подчеркнула женщина.

Муж Татьяны Карпеченко был учителем истории в Александрийской школе, и когда пара в семейном кругу обсуждала школьные новости, мужчина всегда отмечал успехи юного Лукашенко по своему предмету. "Он всегда говорил - у меня Лукашенко лучше всех", - рассказала классный руководитель.

Сегодня глава государства посетил праздничную линейку в честь Дня знаний в Александрийской средней школе. После концерта Президент побывал в бывшем здании школы, где сейчас находится историко-краеведческий музей, и в своем бывшем классе. Там Александр Лукашенко пообщался с первоклассниками и своими учителями. Ребятам глава государства рассказал о том времени, когда он учился в школе и преподавал здесь. У педагогов поинтересовался нынешней жизнью.

Татьяна Карпеченко, которая также присутствовала на этой встрече, напомнила, что 14 января у нее будет день рождения, учительнице исполняется 95 лет. Она пригласила Президента к себе на юбилей, и глава государства сказал, что постарается приехать к ней в гости. -0-